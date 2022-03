Willkommen in England : Cameron würde Assad Asyl gewähren

In einem TV-Interview hat der britische Premier Cameron ein interessantes Angebot gemacht: Er würde Assad Exil gewähren, wenn dann der Krieg in Syrien beendet wird.

David Cameron ist auf einer dreitägigen Reise im arabischen Raum. Hier wird er vom saudischen König Abdullah in Dschidda begrüsst. (Bild: Reuters)

Der britische Premierminister David Cameron hat einen Gang des syrischen Präsidenten Baschar al Assad ins Exil ins Spiel gebracht. Assad könnte der Abgang gewährt werden, wenn dadurch der Bürgerkrieg beendet würde, sagte Cameron am Dienstag dem arabischen Fernsehsender Al Arabija in Abu Dhabi. Die internationale Gemeinschaft sollte alle machbaren Szenarien in Erwägung ziehen, «den Mann außer Landes zu bringen und einen sicheren Übergang in Syrien zu gewährleisten».

Er schlage indes nicht vor, dass Assad ins britische Exil kommen könne, sagte Cameron ausdrücklich. Er würde es vorziehen, wenn sich Assad nach den Regeln des Völkerrechts für seine Taten verantworten müsste. Assad könne aber geholfen werden, Syrien zu verlassen, wenn er sich dazu entscheide, sagte der Premierminister bei einer dreitägigen Reise durch die Golfregion und den Nahen Osten.

40 Tote bei Anschlag in Damaskus

Ein Anschlag in einem Vorort von Damaskus hat am Dienstagabend mindestens zehn Tote und 40 Verletzte gefordert. Das Attentat fand in einem Viertel der Stadt Kudsaja statt, in dem viele Mitglieder der Republikanischen Garde von Staatspräsident Baschar al-Assad wohnen.

Dies sagte der Vorsitzende der in London ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman, der Nachrichtenagentur AFP. Insgesamt seien drei Bomben explodiert.

Bereits in der Nacht und am Vormittag hatte es in zwei weiteren Außenbezirken der Hauptstadt Bombenanschläge gegeben, bei denen Menschen verletzt wurden und Sachschaden entstand. Zu den Attentaten bekannte sich zunächst niemand.