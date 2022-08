Mexiko: Camila (3) wird für tot erklärt, erwacht an ihrer Trauerfeier und stirbt im Krankenhaus

An der Trauerfeier bemerkten Familienmitglieder, dass das Mädchen noch lebt.

Camila wurde wegen Bauchschmerzen, Erbrechen und Fieber in ein Krankenhaus eingeliefert.

Camila (3) wachte während seiner Trauerfeier auf, nachdem die Ärzte das Mädchen fälschlicherweise für tot erklärt hatten. Die Familie von Camila beschuldigt das Krankenhaus Salinas de Hidalgo der Fahrlässigkeit. Die Dreijährige litt unter Bauchschmerzen, Erbrechen und Fieber, als sie am 17. August zu einem Kinderarzt in Villa de Ramos gebracht wurde, berichtet «El Heraldo de México». Der Arzt sei der Sache auf den Grund gegangen und habe empfohlen, das Kind in ein Krankenhaus im zentralmexikanischen Bundesstaat San Luis Potosí zu bringen, um es dort wegen Dehydrierung behandeln zu lassen.