London : Camilla und Kate sind zu Offizierinnen von Garderegimentern ernannt worden

Camilla wird demnach zum «Colonel of the Grenadier Guards» ernannt. Den Posten hatte zuletzt Charles jüngerer Bruder Prinz Andrew inne, der wegen seiner Verwicklung in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein alle seine militärischen Dienstränge verloren hat. Kate übernimmt die Rolle als «Colonel of the Irish Guards» von ihrem Mann, Thronfolger Prinz William, der als Prince of Wales künftig «Colonel of the Welsh Guards» ist.