Luxemburg: Cannabisgesetz könnte bald Realität werden

Anfang des Jahres war unklar ob das geplante Cannabisgesetzt noch im Laufe diesen Jahres verabschiedet werden kann. Auch jetzt ist der Zeitpunkt noch ungewiss, allerdings soll zumindest mehr Optimismus in der Sache herrschen: «Es gibt einen starken Trend auf internationaler Ebene hin zu einer Politik der Prävention statt der Repression in Bezug auf Cannabis», erklärt der Vorsitzende des Justizausschusses der Chamber Charles Margue (Déi Gréng). Laut ihm gebe es durchaus politischen Ehrgeiz, das Gesetzt noch vor Ende des Legislaturperiode offiziell zu verabschieden, was die Chance darauf erhöhe.