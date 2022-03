Zwischenbilanz : Cannes wird zum Skandal-Festival

Umstrittene Filme, ein Reporter unter Ferreras Ballkleid und halb Hollywood auf dem roten Teppich. So unterhaltsam war das Filmfestival schon lange nicht mehr.

Seit letztem Mittwoch sind die Augen der Filmwelt auf ein Städtchen an der Côte d'Azur gerichtet. Zeit, eine Zwischenbilanz zur Halbzeit des 67. Filmfestivals in Cannes zu ziehen.

Nicole Kidman hätte zur Eröffnung als «Grace of Monaco» als Königin der Filmwelt in Cannes einfahren sollen. Doch daraus wurde nichts. Der Film des Franzosen Olivier Dahan wurde gnadenlos verrissen, und auch die monegassische Fürstenfamilie blieb der glanzvollen Präsentation des Eröffnungsfilms am vergangenen Mittwoch fern. Sie warf den Machern Geschichtsfälschung vor.

Fotograf unter dem Rock

Für eine weiteren Skandal sorgte der Streifen «Welcome to New York» mit Gérard Depardieu, der die New Yorker Sexaffäre rund um Dominique Strauss-Kahn thematisiert. Strauss-Kahn, der ehemalige Chef des internationalen Währungsfonds, will nun gegen die Produzenten klagen. Der Streifen sei «Scheiße, Hundekacke», sagte Strauss-Kahns Anwalt im Radio. Das Drama kommt nicht auf den Markt, sondern ist nur im Internet als Video on Demand zugänglich.