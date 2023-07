Rap-Star: Capital Bra ist zum vierten Mal Papi geworden

Capital Bra zog erst kürzlich in die Wüstenstadt Dubai, wo er sich laut eigenen Angaben nur vorübergehend niedergelassen hat. Allgemein hält er sein Privatleben von der Öffentlichkeit fern.

Wie wichtig dem Musiker die Familie ist, betont er immer wieder in Interviews und auf Instagram.

Zur Geburt seiner Tochter schrieb er: «Willkommen in der Familie, mein kleiner Engel.» Weiter fügte er mit einem Augenzwinkern hinzu: «Bald habe ich meine eigene Grossfamilie.»

Der Rapper Capital Bra freut sich über die Geburt seiner Tochter. «Willkommen in der Familie, mein kleiner Engel», schrieb er in einer Instagram-Story zu einem Foto, auf dem er das Baby auf dem Arm hält. Das Gesicht der Kleinen ist mit einem Herzchen-Emoji verdeckt. Auch ihren Namen verriet er seinen Followerinnen und Followern nicht. «Bald habe ich meine eigene Großfamilie», meinte der Musiker des Weiteren zu dem Bild und fügte Lach- und Herzchen-Emojis an.