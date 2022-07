Luxemburgische Serie: «Capitani» feiert erneut internationalen Erfolg

Nach dem ersten Wochenende war die Fortsetzung der von Thierry Faber geschaffenen Serie, die zwischen dem 22. Februar und dem 12. Juni zunächst auf RTL ausgestrahlt wurde, laut der Fachseite Flixpatrol in 24 Ländern in den Netflix-Top-10 vertreten. Wie schon die erste Staffel wurde auch die Fortsetzung von den südamerikanischen Zuschauern sehr gut aufgenommen und belegte am Sonntag in Argentinien und Uruguay den dritten Platz. In Europa erreichte die von Samsa Films koproduzierte Serie in den Niederlanden den fünften und in Belgien den sechsten Platz. In Frankreich und Deutschland konnte sie bislang jedoch noch nicht überzeugen. «Ja, es läuft sehr gut an, aber ich warte fieberhaft auf die nächsten Tage», bestätigte Thierry Faber gegenüber L'essentiel.