Comicverfilmung: Capitani-Luc im Interview über seinen neuen Film

Gedreht wurde im Oktober und November 2021, in der Region Hauts-de-France in der Nähe von Saint-Quentin, dort wo damals der Krieg ausbrach. Ein Ort, an dem man die Geschichte förmlich spüren kann. Es waren umfangreiche Dreharbeiten mit einem großen Team, jedoch habe ich selten so viel Gelassenheit verspürt. Die Atmosphäre war sehr herzlich und familiäre.

Ist das bisher Ihr größtes frankophones Projekt?

Das entscheiden die Kinobesucher (lacht). In «L'Outsider» habe ich auch mitgespielt, darin geht es um den Fall Kerviel. Ein anderes Genre, welches nicht so gut anlief. Anfang Februar kommt «Asterix & Obelix im Reich der Mitte» in die Kinos, wir bekommen also Konkurrenz! Ich hoffe, die Leute werden Spaß an dem Film haben und zahlreich die Kinos besuchen.