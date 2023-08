Wütende Rapperin: Cardi B schmeißt Mikrofon nach Fan – jetzt ermittelt die Polizei 

Hier siehst du, wie Cardi B das Mikrofon nach einem Fan wirft. 20 Minuten, Instagram/j_blizzyy

Nach dem Wurf eines Mikrofons durch US-Rapperin Cardi B auf eine Zuschauerin bei einem Konzert in Las Vegas hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. Die Polizei von Las Vegas teilte am Montag mit, eine Frau habe den Vorwurf der Körperverletzung erhoben. Bei dem Auftritt hatte eine Zuschauerin die Musikerin mit ihrem Getränk überschüttet, woraufhin Cardi B ihr Mikrofon von der Bühne aus in ihre Richtung schleuderte.

Das Opfer habe nach eigenen Angaben am 29. Juli an einer Veranstaltung in Las Vegas teilgenommen, erklärte die Polizei gegenüber US-Medien. «Während eines Konzerts wurde sie von einem Gegenstand getroffen, der von der Bühne geworfen wurde.» In der Mitteilung der Polizei wurde Cardi B nicht namentlich erwähnt, Datum und Ort stimmen jedoch mit ihrem Konzert überein.

Videos des Vorfalls machten ab Sonntag in den Online-Netzwerken die Runde. Auf einem Video ist zu sehen, wie die Sängerin nach der Getränkedusche aus einem großen Plastikbecher ihr Mikrofon mit voller Wucht in Richtung der Angreiferin im Publikum schmeißt. Anschließend greifen auch ihre Sicherheitsleute ein. Andere Online-Videos scheinen dagegen zu zeigen, dass das Mikrofon einen anderen Zuschauer trifft.

Fans loben Reaktion von Cardi B

In den vergangenen Wochen und Monaten waren auch schon andere Musikerinnen und Musiker bei Auftritten aus dem Publikum heraus attackiert worden. Sängerin Bebe Rexha wurde bei einem Konzert in New York von einem Handy getroffen. Bei einem Konzert von Popstar Pink in London warf ein Fan Medienberichten zufolge eine Tüte mit der Asche seiner verstorbenen Mutter auf die Bühne.