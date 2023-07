Luxemburg: Cardoso-Pleite – Einzelfall oder erstes Anzeichen einer Insolvenz-Welle?

Seit vergangenem Montag ist bekannt, dass das Bauunternehmen Konkurs anmeldet. Vincent Lescaut

Kündigt sich mit der Pleite-Nachricht der Firma Manuel Cardoso der Beginn einer schwarzen Serie für Luxemburgs Bausektor an? Als vergangenen Montag der Konkurs des Unternehmens bekannt wurde, zeigten sich einige Fachleute alarmiert. Nur wenige Tage vor ihrem Kollektivurlaub blicken die 120 Firmen-Angestellten einer ungewissen Zukunft entgegen. Müssen sich darauf nun auch andere Arbeiter der Baubranche, die schon seit einiger Zeit schwächelt, gefasst machen?

Anfang Juli schätzte die Handwerkskammer, dass 4600 der rund 60.000 Arbeitsplätze im Baugewerbe durch die aktuelle Krise gefährdet sind. Für 2023 «dürfte die Produktion von fertiggestellten Wohnungen um 1500 Wohnungen zurückgehen», erklärte die Kammer. «Das ist eine beachtliche Zahl», betont Christian Reuter, stellvertretender Generalsekretär des Handwerksverbands, der schon zuvor darauf hingewiesen hatte, dass die Auswirkungen der «schwindenden Auftragslage» nach und nach in den einzelnen Unternehmen spürbar würden. Derzeit würden noch Bauprojekte, deren Beginn «zwei oder drei Jahre zurückliegt», fertiggestellt, so der stellvertretende Generalsekretär.

Gewerkschafter hält Arbeitsplatzverluste in der Höhe als fragwürdig

Auf Gewerkschaftsseite verfällt man indes nicht in Katastrophenstimmung. Das Baugewerbe sei eben nicht ein einzelner, sondern 20 Sektoren, mit Neubau, Renovierung, Tiefbau usw.», betont Jean-Luc De Matteis vom OGBL. Von denen steckten nicht alle in einer Schieflage. Natürlich gebe es Unternehmen, die sich mit Schwierigkeiten konfrontiert sehen, vor allem jene, die ausschließlich im Wohnungsbau tätig seien, aber diese würden eben nur 20 Prozent der Gewerbe-Aktivitäten ausmachen. Der Gewerkschafter fügt hinzu, dass es demnach fragwürdig sei, zu schätzen, dass ein Rückgang von 1500 Wohnungen – also 30 Prozent des Neubaus – den Verlust von 4500 Arbeitsplätzen zur Folge haben könnte.

Die Unternehmen, die jedoch in finanziellen Nöten stecken, ruft er dazu auf, vorausschauend zu handeln und die Hilfe der Gewerkschaften in Anspruch zu nehmen – ohne abzuwarten, bis ihre Situation nicht mehr zu stemmen sei. Um seiner Aussage, es gehe nicht allen so schlecht, wie man vermuten ließe, zu untermauern, erinnert er daran, dass nach der Konkurs-Ankündigung von Manuel Cardoso sich «ein Dutzend Unternehmen, die auf der Suche nach Arbeitnehmern waren» an die Gewerkschaft gewandt hätten.

Auch Gewerkschaften unter Kritik

Christophe Knebeler, stellvertretender Generalsekretär des LCGB, weiß derzeit von «vier oder fünf Unternehmen, bei denen Lohnverzögerungen festgestellt wurden». Um das Ausmaß derer zu erfassen, die sich in finanzieller Schieflage befänden, fordert er für den kommenden Herbst Gespräche mit den Arbeitgebern im Rahmen eines Plans zur Aufrechterhaltung der Beschäftigung. Seiner Ansicht nach wisse zum jetzigen Zeitpunkt niemand, ob es sich hierbei um Einzelfälle handele oder tatsächlich um den Beginn einer Insolvenz-Welle.