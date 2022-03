Luxemburg : «Care» sammelt Spenden für Nothilfe in Ukraine

LUXEMBURG – Die Hilfsorganisation aus dem Großherzogtum will die vom Krieg betroffenen Menschen unterstützen.

Nach Angaben von «Care» hat sich die Situation für viele Menschen in der Ukraine dramatisch verschlechtert. Der Zugang zu lebenswichtigen Ressourcen und Dienstleistungen sei nicht mehr garantiert.

Aufgrund des Angriffs Russlands auf die Ukraine hat die luxemburgische Hilfsorganisation «Care» gemeinsam mit der osteuropäischen Nichtregierungsorganisation «People in Need» ein Programm zur Soforthilfe gestartet.

«Seit dem Morgen des 24. Februars verändert sich die Lage rasant. Der Bedarf an schneller Nothilfe steigt in einem sich zuspitzenden Konflikt, der auf dem Rücken von Millionen von Zivilistinnen und Zivilisten ausgetragen wird», erklärt Care-Direktor Frédéric Haupert: «Menschen suchen Schutz und flüchten über die Grenzen in europäische Nachbarländer. Es ist unsere Pflicht, ihnen beizustehen und zu helfen.»