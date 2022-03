Unternehmensgründung : Cargolifter soll neue Ideen bringen

LUXEMBURG - Ein Riesen-Luftschiff, das Lasten bis zu 20 Tonnen transportiert, könnte bald im luxemburgischen Himmel schweben. Eine deutsche Firma plant, hier eine Filiale zu eröffnen.

In Luxemburg soll demnächst die neue Firma «Cargolifter Operations S.A» entstehen, die Luftballon-Kransysteme anbietet. Wie die Wirtschafttszeitung «Financial Times Deutschland» berichtet, soll das deutsche Unternehmen «CL CargoLifter GmbH & Co. KGaA» eine Filiale in Luxemburg eröffnen. «Weil das Land auf uns zugekommen ist. Dort ist man an Innovationen interessiert», sagte Carl-Heinrich von Gablenz, der ehemalige Chef von Cargolifter AG.

Das deutsche Unternehmen, das Schwerlastballons herstellt, wurde am 1. September 1996 in Wiesbaden gegründet. Das ambitiöse «Leichter-als-Luft-Projekt» sah unter anderem vor, das weltgrößte Lastenluftschiff für bis zu 160 Tonnen Fracht zu bauen. Im März 2002 verkaufte das Unternehmen den ersten Schwerlastballon. 2002 wurde ein Vertrag mit Boeing abgeschlossen. Da die Firma 2002 eine Insolvenz anmeldete, wurde sie an einen malaysischen Konzern verkauft. Letzterer baute in Malaysia ein «künstliches Tropenparadies» mit angeschlossenem Hotelbetrieb. 2005 wurde eine Nachfolgegesellschaft mit dem Namen «CL CargoLifter GmbH & Co. KGaA» gegründet, die dann zusammen mit zwei anderen deutschen Unternehmen den Vogtlandballon an der Göltzschtalbrücke in Sachsen betrieben hat.