Koalitionsverhandlungen : Cargolux: Auf der Suche nach einem Partner

LUXEMBURG - Am Montag gehen die Koalitionsgespräche zwischen DP, LSAP und Déi Gréng weiter. Auf dem Programm steht das Thema Cargolux.

Die Verhandlungen zur Regierungsbildung in Luxemburg gewinnen weiter an Fahrt. Am Montag treffen sich die Vertreter von DP, LSAP und Déi Gréng zu einer weiteren Sitzung im Zuge der Koalitionsgespräche.