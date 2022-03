Loch im Rumpf : Cargolux-Flieger wurde offenbar angeschossen

LUXEMBURG – Mit einem Loch im Rumpf ist ein Frachtflieger von Cargolux am Dienstag auf dem Findel gelandet. Hat jemand auf die Transportmaschine geschossen? Die Ermittlungen laufen.

Die Boeing 747-400 war auf dem Rückflug aus Afrika. Die Transportmaschine war am Montag von Luxemburg Richtung Elfenbeinküste, von dort nach Ghana und Nigeria geflogen. Bei der Rückkehr nach Luxemburg am Dienstag wurde am hinteren Teil des Flugzeugrumpfs ein Loch festgestellt. Die Bordmannschaft sei zu keiner Zeit in Gefahr gewesen, heißt es in einer Mitteilung von Cargolux am Mittwochabend.