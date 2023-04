Luxemburg: Cargolux-Maschine setzt bei Landeversuch am Findel auf

Ein Cargolux-Frachtflugzeug hatte am Samstag offenbar Probleme bei der Landung. In Social-Media-Beiträgen ist zu sehen, wie das Flugzeug, das gegen 18.30 Uhr aus Dubai ankam, aufsetzt und mit dem linken Triebwerk die Landebahn berührt.

«Ein Cargolux-Flieger war am Samstagabend bei der Landung auf dem Flughafen Findel in einen Zwischenfall verwickelt», wie die luxemburgische Fluggesellschaft am Sonntag bei RTL bestätigt. Die Piloten haben demnach den ersten Landeversuch abgebrochen und seien nochmal durchgestartet. «Beim zweiten Versuch landeten sie sicher. Es gab keine Verletzten, weder bei der Besatzung noch andere Personen auf dem Boden», so die Airline. Durch den ersten fehlgeschlagenen Landeversuch sei das Flugzeug beschädigt worden und am Boden geblieben, bis alle notwendigen Inspektionen und Reparaturen durchgeführt worden seien.