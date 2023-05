Luxemburg: Cargolux-Maschine verliert Fahrwerkteil während Landung

Das hätte böse ausgehen können: Auf einem am Sonntagabend auf Twitter geteilten Video ist zu sehen, wie eine Cargolux-Maschine bei der Landung am Flughafen Findel einen Teil ihres Fahrwerks verliert – Dutzende Meter weit fliegt das Stück über die Landebahn.

Gegen 21.20 Uhr bestätigt Cargolux den Vorfall mit der Boeing B747-400F in einer Pressemitteilung. Demnach passierte der Zwischenfall um 18.52 Uhr. «Das Flugzeug konnte beim Start in Luxemburg das Fahrwerk nicht einfahren. Infolgedessen war es gezwungen, Treibstoff abzulassen, um zur Landung auf dem Flughafen zurückzukehren.» Auf der Landebahn habe sich dann das rechte Fahrwerk vom Flugzeug gelöst.

«Das Flugzeug kam jedoch kontrolliert zum Stehen», so das Frachtunternehmen. Weder Personen an Bord noch am Boden seien verletzt worden. Das Flugzeug bleibe auf der Landebahn, die Bergungsarbeiten seien am laufen.