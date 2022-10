Luxemburg : Cargolux ordert zehn neue Boeing-Frachter für seine Flotte

Weniger CO 2 , weniger Lärm, billiger im Unterhalt: Cargolux hat am heutigen Mittwoch bekanntgegeben, dass sie zehn neue Flugzeuge des Typs 777-8F von Boeing bestellt hat. Auch die Option eines Kaufs von sechs weiterer solcher Frachter hat Cargolux in Aussicht gestellt. Damit läutet die luxemburgische Frachtgesellschaft die Erneuerung ihrer bisherigen Flotte – die etwa 30 Flugzeuge umfasst – ein. Bereits Anfang des Jahres hatte Cargolux angekündigt, seine Flotte erneuern zu wollen.