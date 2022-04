Luxemburg: Cargolux setzt zu neuem Höhenflug an

Die Pandemie und die Folgen in der Logistikbranche kamen Cargolux auch 2021 zugute. Im vergangenen Jahr brach die luxemburgische Frachtfluggesellschaft einen neuen Gewinnrekord, wie sie am Mittwoch bei der Vorstellung ihrer Jahresergebnisse mitteilte.

Das Unternehmen profitierte von einem Mangel an Frachtkapazitäten, die insbesondere die Schifffahrt betrafen, aber auch von Problemen mit Rückständen in der globalen Lieferkette. Die vorübergehende Blockade des Suezkanals erhöhte den Druck auf die Transportbranche da die Kunden vermehrt auf den Luftverkehr ausweichen mussten. Auf der Grundlage der zurückgelegten Tonnenkilometer rangiert Cargolux mit seinen 30 Flugzeugen an fünfter Stelle unter den 20 größten Luftfrachtunternehmen.