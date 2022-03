Luxemburger Luftfrachtgesellschaft : Cargolux spendet 3,5 Millionen Euro für humanitäre Hilfe in der Ukraine

LUXEMBURG – Das Unternehmen folgt dem Appell der Vereinten Nationen und setzt sich für die Sicherheit und den Schutz der Menschen in der Ukraine und der Kriegsflüchtlinge ein.

Millionen Menschen in der Ukraine brauchen dringend Hilfe. Die luxemburgische Luftfrachtgesellschaft Cargolux spendet nach eigenen Angaben 3,5 Millionen Euro, um die schlimmste Not zu lindern. Eine entsprechende Mitteilung veröffentlichte das Unternehmen am Freitagnachmittag. Cargolux folgt damit dem Appell der Vereinten Nationen (UN), 1,7 Milliarden Dollar (mehr als 1,52 Milliarden Euro) für die Bevölkerung bereitzustellen.

Cargolux wird jeweils eine Million Euro an Unicef und das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR sowie 500.000 Euro an «Ärzte ohne Grenzen» (MSF) spenden. Eine weitere Million geht an Initiativen in Luxemburg. «Wir sehen mit großem Bedauern, wie sich dieser Konflikt entwickelt. Wir hoffen, dass unsere Spende einen positiven Beitrag zu den laufenden Hilfsaktionen in der Ukraine und an den Grenzen der Länder leisten wird, in denen Menschen ankommen, um in der EU Zuflucht zu suchen», erklärte Richard Forson, Präsident und Geschäftsführer von Cargolux.