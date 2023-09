Cargolux-Streik: «Weniger als sechs Prozent ist eine Frechheit»

Ein wesentlicher Vorwurf an CEO Richard Forson: «Der Generaldirektor hat sich zu keinem Zeitpunkt für die Verhandlungen, die Arbeits- und Lohnbedingungen seines Personals interessiert», so LCGB-Gewerkschaftssekretär Paul de Araujo bei seiner Rede. Bei den mehr als 30 Zusammenkünften bezüglich des Tarifvertrags sei dieser lediglich bei der letzten Schlichtungsverhandlung erschienen – das Lösungsinteresse, das Forson bei der Pressekonferenz zur Streikankündigung gezeigt habe, beurteilte er als geheuchelt. «In Wirklichkeit hat er die Verhandlungen vernachlässigt und sein Personal hängen lassen», sagte der Arbeitnehmervertreter.

«Überzogen» vs. «mickrig»

Dass Ferson am Vortag auf die Gewinnbeteiligung verwiesen hatte, um die Ablehnung der geforderten sechs Prozent Lohnerhöhung zu begründen, sei eine «schäbige Art, Äpfel mit Birnen zu vergleichen». Damit wolle der CEO die Beschäftigten «als verwöhnte Kinder» darstellen und Sozialneid provozieren, um die öffentliche Unterstützung für die Forderungen zu dämpfen, so der Vorwurf von De Araujo. Die Prämie beruhe auf dem Einsatz der Mitarbeiter, der den Gewinn erst möglich gemacht habe, zudem sei durch die geplanten Investitionen unsicher, ob es künftig Gewinnbeteiligungen gebe. Er wiederholte den LCGB-Standpunkt: «Profit Share ist keine dauerhafte Gehaltsaufbesserung.»

Sechs Prozent mehr für alle Beschäftigten hatte Richard Forson in seiner Stellungnahme als «überzogen» bezeichnet . Der Gewerkschaftler wehrte das am Morgen erneut ab. «Die Forderung ist exakt die gleiche wie die letzte Gehaltsaufbesserung, die 2019 unterschrieben wurde», erklärte De Araujo, «in einem Jahr, als die Firmenresultate weitaus weniger gut waren als in den vergangenen Jahren.» Cargolux hat in den vergangenen drei Jahren jeweils Rekordergebnisse erzielt . Zudem seien auch die damaligen Lohnerhöhungen von runtergebrochen 0,3 Prozent jährlich für Bodenpersonal und 0,19 Prozent für Piloten «mickrig» gewesen.

Verwirrung hatte es am gestrigen Mittwoch um das Angebot von Cargolux gegeben. Laut Gewerkschaftsbund waren es vier Prozent über vier Jahre, laut Ferson später fünf Prozent über fünf Jahre, was der LCGB dementierte. Am Donnerstagmorgen nahm Cargolux Stellung und gab in einer Mitteilung an, dies Anfang der Woche mündlich unterbreitet zu haben, schriftlich sei ein finales Angebot gestern Abend verschickt worden. Ob das die entscheidende Wendung im Tarifstreit bringt, ist wohl unwahrscheinlich, denn Paul de Araujo stellte bei der Kundgebung klar: «Weniger als sechs Prozent ist eine Frechheit.» Er forderte, Unternehmensinvestitionen auch beim Personal anzusetzen.