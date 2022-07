Horrortat in Deutschland : Carina (17) wurde erwürgt, dann angezündet – jetzt redet ihre Mutter

Vor etwas mehr als einer Woche wurde die Leiche von Carina gefunden. Ihr Ex-Freund steht unter dringendem Tatverdacht. Die Mutter des Opfers äußert sich nun erstmals seit der Tat.

Ein Fahrradfahrer hat am 24. Juni auf dem Weg zur Arbeit eine grausige Entdeckung gemacht. Der Mann stieß auf die noch brennende Leiche der 17-jährigen Carina, die zu diesem Zeitpunkt seit zehn Tagen als vermisst galt. Damals war sie mit ihrem Hund zu einem Spaziergang aufgebrochen, von dem sie nicht mehr zurückkehrte. Ihr Hund wurde 300 Meter vom Wohnort entfernt entdeckt. Dringend tatverdächtig ist B., der 26-jährige Ex-Freund von Carina. Er soll seine Ex-Freundin erwürgt haben. Der Elektroniker sitzt in Untersuchungshaft .

Ex-Freund will «zufällig» den Hund entdeckt haben

Die Mutter von Carina erzählt gegenüber «Bild» (Bezahlartikel), dass der Beschuldigte gesagt habe, Carinas Verschwinden habe ihm keine Ruhe gelassen. «Er hat behauptet, dass er die letzte Gassirunde noch einmal abgelaufen sei», so die Mutter. Dabei habe er «zufällig» den Hund entdeckt. Der ermittelnde Staatsanwalt hält es jedoch für «höchst unwahrscheinlich», dass der Hund nur 300 Meter von der Wohnung entfernt darauf gewartet habe, vom Ex-Freund seiner Halterin gefunden zu werden.



Wie die Mutter weiter erzählt, habe sie B. selbst sehr gut gekannt. «Er war ständig bei uns in der Wohnung», so die Frau. Der Elektroniker und Carina hätten sich im Internet kennengelernt. Nach einem Jahr und neun Monaten sei es dann zur Trennung gekommen. Die trauernde Mutter vermutet, dass Carina ihrem damaligen Freund bei der letzten Aussprache mitgeteilt habe, dass sie die Beziehung endgültig beenden wolle. «Das hat er wohl nicht akzeptiert», sagt die Mutter.



Carina wurde am Samstag beerdigt. «Sie fehlt uns wahnsinnig», sagt die Mutter gegenüber «Bild». Ihre Tochter habe noch so viele Pläne gehabt. «Nach der Schule wollte sie zur Höheren Handelsschule gehen, an der sie bereits angemeldet war.» Die 17-Jährige habe auch mit dem Gedanken gespielt, eine Ausbildung als Elektrikerin oder im Sicherheitsbereich zu machen.