EuroMeet : Carnol ist für den Wettkampf hochmotiviert

LUXEMBURG - Bis Sonntag findet in der Luxemburger Coque das große Schwimm-Event EuroMeet statt. Zu den Stars gehört der französische Schwimmer und Olympiasieger Alain Bernard.

Die 13. Ausgabe des EuroMeet, des größten Schwimm-Events in Luxemburg, findet von Freitag bis Sonntag in der Coque statt. 22 Nationen nehmen am Wettweberb teil: Das sind 623 Athleten aus 84 Teams.

Zum Highlight des EuroMeet gehört sicherlich die Teilnahme des französischen Schwimmers und Olympiasiegers Alain Bernard. Bereits im vergangenen Jahr war er in Luxemburg an den Start gegangen und hatte sogar eine Woche lang in Luxemburg trainiert. Der Schwimmer tritt am Samstag über 50 Meter und am Sonntag über 100 Meter Freistil an.