Luxemburg : Carole Muller ist neue Präsidentin des Handelsverbands

LUXEMBURG - Die Geschäftsführerin der Boulangeries Fischer wurde einstimmig vom Vorstand des luxemburgischen Handelsverbands (Confédération Luxembourgeoise du Commerce) gewählt.

Carole Muller wurde nach CLC-Angaben einstimmig an die Spitze des Verbandes gewählt.

Sie tritt die Nachfolge von Fernand Ernster an, der «nach acht Jahren als Präsident seinen Platz räumen wollte, um die Erneuerung voranzutreiben», so die CLC in einer Pressemitteilung.