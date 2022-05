Luxemburg: «Caroline fuhr viereinhalb Stunden im Auto zur Chemotherapie»

Für die Chemotherapie mussten Julia Dauphinee und ihr Mann mit der kleinen Caroline viereinhalb Stunden bis nach Paris fahren. Julia Dauphinee

«Es war ein echter Albtraum», erinnert sich Julia, als sie und ihr Mann im Oktober 2018 die Diagnose erhalten haben. Damals erfuhren sie, dass ihre 20 Monate alte Tochter Caroline an Hirntumoren erkrankt war – ein riesiger Schock. «Aber wir haben es angepackt, die Operationen, die Behandlungen», sagt sie. Doch das war erst der Anfang ihres Leidenswegs.

«Unsere kleine Tochter wurde von einer hervorragenden Onkologin in der KannerKlinik betreut», erzählt die 37-Jährige. «Aber Luxemburg verfügt nicht über die nötige Infrastruktur, damit die Kinder hier ihre Chemotherapie machen können, es gibt keine speziellen Zimmer, die nur für die Behandlung von Kinderkrebs vorgesehen sind».

Alle zwei bis drei Wochen machte sich die kleine Familie also auf den Weg zum Institut Gustave Roussy. Nach Paris. «Caroline musste viereinhalb Stunden mit dem Auto fahren, um ihre Chemotherapie zu erhalten», erzählt die Mutter. Lange Fahrten, die das kleine Mädchen ermüden. Hinzu kam die Anonymität in Paris. «Man hat keine Unterstützung von seinen Angehörigen, es ist sehr schwer, durchzuhalten», erzählt Juli. Sie wechselte sich mit ihrem Mann ab, damit immer jemand bei Caroline war, während sie an ihre Maschine angeschlossen war.

Andere Familien machen das Gleiche durch

Die kleine Tochter ist seit vergangenem Jahr glückliche große Schwester, heute fünf Jahre alt und befindet sich in Remission. Das bedeutet, dass im Moment keine Tumore nachweisbar sind. Bei einem Kontrollbesuch im Januar dieses Jahres lernte Julia eine Familie kennen, die das Gleiche durchmachte wie sie. Da habe sie gedacht, «dass es sicher möglich ist, etwas zu tun und zu verbessern», sagt sie.

Dabei scheint die Situation gar nicht so schlecht. «Wir haben in Luxemburg hervorragende Fachkräfte, es fehlt nur die Infrastruktur», sagt sie. Deshalb hat sie die Petition gestartet. «Als wir unsere persönliche Geschichte erzählten, wurden die Unterschriften mehr». Die Petition wurde am 25. März eröffnet und sammelte innerhalb eines Monats die nötige Zahl von 4500 Unterstützern, damit das Thema im Parlament debattiert wird.

«Luxemburg ist ein tolles Land, die Menschen werden hier sehr gut versorgt», erklärt die Kanadierin, die vor rund sieben Jahren nach Luxemburg kam. «Ich möchte nur, dass die Leute sich bewusst werden, dass es nicht viel bräuchte, um den Alltag dieser Kinder, die gegen den Krebs kämpfen, zu verbessern».