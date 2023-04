Luxemburg: Caroline verliert ihre Hündin und heißt fünf Welpen auf der Welt willkommen

Am 27. Februar musste Caroline, die Geschäftsführerin des Instituts «Carma Beauté» in Ellingen ist, erleben, was alle Hundebesitzer fürchten: den Verlust ihres tierischen Gefährten. Loona, ein fünf Jahre alter Mops, war für Caroline mehr als nur ein Familienmitglied. «Sie war ein unglaublicher Hund und wäre eine tolle Mama gewesen», sagte sie mit Tränen in den Augen. Die kleine Hündin war zum Zeitpunkt ihres Todes mit fünf Welpen schwanger. Nach dem Kaiserschnitt, den der Tierarzt durchgeführt hatte, hörte Loonas Herz auf zu schlagen. Kurz darauf kamen die fünf Neugeborenen, Mischlinge aus Mops, Jack-Russel und Yorkshire, zum Vorschein.

«Es ist immer noch schwer für mich, denn sie war mir wirklich ans Herz gewachsen. Meine Hündin war mir bei allem, was ich durchgemacht habe, eine Stütze», erzählt die Kosmetikerin wehmütig. Die deutsche Geschäftsführerin hatte alles für die Heimkehr von Loona und ihren Babys vorbereitet, darunter einen großen Holzkorb, in dem sich die Hündin um ihre Jungen kümmern sollte. Niemals hätte sie sich vorstellen können, an jenem Montag mit der Leiche ihres Mopses und fünf Welpen – zwei Rüden und drei Hündinnen – nach Hause zu kommen. «Es ist verrückt, weil das, was passiert ist, tragisch, aber gleichzeitig unglaublich ist», sagte sie. Eines der Weibchen starb kurz darauf an einer Missbildung des Nabels. Seitdem muss sich die Mutter von zwei Söhnen (5 und 11 Jahre alt) Tag und Nacht um Gyzmo, Snow, MJ und Blue kümmern.