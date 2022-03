BGL BNP Paribas Open : Caroline Wozniacki holt sich den Titel

Im Finale der BGL BNP Paribas Open in Kockelscheuer hat sich am Sonntagnachmittag die Nummer neun der Weltrangliste, Caroline Wozniacki, den Titel geholt. Die Dänin gewann in zwei Sätzen mit 6:2, 6:2 gegen Annicka Beck, Nummer 57 der Weltrangliste. Wozniacki hatte am Samstag bereits die deutsche Wimbledonfinalistin Sabine Lisicki (WTA 15) bezwungen.