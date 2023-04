Ministeriumspläne: Carsharing soll in Luxemburg attraktiver werden

Das Verkehrsministerium will in Luxemburg das «Carsharing» vorantreiben. Den entsprechenden Vorentwurf zum geplanten Gesetz hat Minister François Bausch (Déi Gréng) am heutigen Montag vorgestellt. Fahrgemeinschaften verringern zwar den Verkehr auf den Straßen, doch das Ministerium will auch die Masse an geparkten Autos angehen, «insbesondere in den Wohngebieten», erklärt es in einer Pressemitteilung am Nachmittag. Demnach sind Privatautos nur fünf Prozent der Zeit tatsächlich unterwegs – und zu 95 Prozent irgendwo abgestellt.