Castingshow: Joel aus Differdingen überzeugt bei «The Voice of Germany»

Ob das etwa das Siegerteam wird? Joel Marques Cunha aus Differdingen hat am gestrigen Sonntagabend in den Blind Auditions der Castingshow «The Voice of Germany» auf ganzer Linie überzeugt und wird im Team der Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom um den Titel kämpfen. Wählen konnte der 25-Jährige sogar zwischen allen Coaches – zumindest fast, denn auch Ronan Keating wollte Joel zwar für sein Team haben, wurde aber von Rapperin Shirin David geblockt.

Wer Joel ist, wurde im späteren Einspieler näher vorgestellt: In Differdingen wohnt er mit seiner Mutter und zwei seiner Schwestern zusammen. Im «normalen Leben» arbeitet Joel als Erzieher, lange habe er sich nichtmal getraut, vor anderen zu singen, erzählte er in dem Clip. Der Traum von der Gesangskarriere hat ihn trotzdem zu «The Voice of Germany» gebracht, wo die Entscheidung nun mit vier Buzzern belohnt wurde. In der Battle-Phase wird sich zeigen, ob und wie es für den Luxemburger Kandidaten weitergeht.