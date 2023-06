Selbstliebe: Cathy Hummels lässt im «Playboy» die Hüllen fallen – mit wichtiger Botschaft

Mit ihrem gemeinsamen «Playboy»-Shooting wollen Cathy Hummels und ihre Schwester Vanessa ein wichtiges Signal an alle Frauen senden. Und auch an sich selbst richten sie damit eine Botschaft.

Cathy Hummels ziert das Cover der Juli-Ausgabe des deutschen «Playboy». Ana Dias für PLAYBOY Deutschland Juli 2023

Moderatorin Cathy Hummels hat die Hüllen für die Juli-Ausgabe des «Playboy» fallen lassen. Mit der erotischen Bildstrecke, bei der auch ihre Schwester Vanessa Fischer mitwirkt, möchte die 35-Jährige eine wichtige Botschaft an alle Frauen – und auch an sich selbst in die Welt tragen, wie sie verrät.

«Ich habe meinen Körper nie wirklich angenommen. Ich bin 35 Jahre alt, und erst jetzt kann ich sagen: Ich mag mich. Dieses Körpergefühl hätte ich gerne schon früher gehabt», sagt Cathy Hummels im dazugehörigen Interview. Das Shooting sehe sie daher als «Neustart». Mit ihm setze sie sich in erster Linie «gegen Body Shaming ein und dafür, dass Menschen ihren Körper akzeptieren und sich in ihm wohlfühlen. Niemand muss einer Norm entsprechen. Das tue ich auch nicht. Solange du glücklich und gesund bist, ist alles okay».

Ana Dias für PLAYBOY Deutschland Juli 2023

Bereits in ihrer Jugend haderte die Mutter eines 5-jährigen Sohnes immer wieder. «Als ich 21 Jahre alt war, wurde festgestellt, dass ich viele Unverträglichkeiten habe und dass meine Schilddrüse kaputt ist.» Daraufhin musste Cathy eigenen Angeben zufolge medikamentös behandelt werden, entgiften und konnte entsprechend nur ausgewählte Lebensmittel essen. «In der Zeit habe ich wahnsinnig viel abgenommen. Mit 22 Jahren habe ich dann nur noch 43 Kilo gewogen», offenbart sie. «Die Konsequenz: Mein kompletter Busen war weg. Ich habe mich nicht mehr fraulich gefühlt. Denn früher hatte ich immer ein schönes B-Körbchen.»

Um sich wieder wohl in ihrer Haut zu fühlen, hat sich die TV-Frau unters Messer gelegt und fühlt sich nun besser in ihrem Körper als je zuvor. «Ich habe das nie öffentlich gemacht, weil ich mich dafür geschämt habe. Mittlerweile bin ich entspannter. Damals hatte ich auch noch ein anderes Bild von Schönheit. Ich dachte, dass man als Frau große Brüste haben muss, um als sexy zu gelten.»

«Das Schönste auf der Welt ist sowieso eine Frau, die Selbstvertrauen ausstrahlt» Cathy Hummels, Moderatorin

Im Dezember 2022 durchlief Cathy erneut eine schwierige Zeit. Damals ließ sie sich von Mats Hummels (34) scheiden – ein einschneidendes Erlebnis für sie: «Durch die Scheidung habe ich dann gemerkt, wie sehr auch mein Körper gelitten hat. Wie psychosomatisch ich bin. Ich habe wirklich abgebaut.» Das sei auch der Grund, warum sie sich erst jetzt für das Shooting entschied: «Als ich körperlich an meiner Grenze war, hätte ich mich nie so gezeigt wie jetzt. Dann wäre ich kein gutes Beispiel gewesen.» Zu ihrem neuen Körperbewusstsein kam sie allerdings nicht über Nacht. «Das war ein Reifeprozess. Ich habe gelernt, auf meinen Körper zu hören und ihm zu geben, was er braucht. Achtsam zu sein. Denn wenn ich nicht auf mich aufpasse, nehme ich sehr viel ab.»

Ana Dias für PLAYBOY Deutschland Juli 2023

Ihr eindringlicher Appell, den sie gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester senden will, lautet daher: «Wir Frauen sollten uns auf das konzentrieren, was wir selbst an uns mögen und uns nicht mit anderen vergleichen. Vanessa und ich haben Kinder bekommen – natürlich hinterlässt das Spuren: Aber Schönheit kommt in allen Größen und Formen. Das Schönste auf der Welt ist sowieso eine Frau, die Selbstvertrauen ausstrahlt.»