Atomkraftwerk: Cattenom 1 produziert nach Reparatur wieder Strom

CATTENOM – Der Energieversorger EDF hat wieder drei Reaktorblöcke in Cattenom in Betrieb. Seit dem 1. Februar ist auch Block 1 wieder ans Netz angeschlossen.

Drei der vier Produktionsblöcke produzieren wieder Strom. Editpress (Archiv)

In der Nacht auf den heutigen Mittwoch ist der Produktionsblock 1 des Kernkraftwerks Cattenom wieder ans Netz gegangen. Die entsprechende Pressemitteilung des Betreibers Électricité de France (EDF) hat der Rettungsdienst CGDIS am Mittwochabend weitergeleitet. Demnach soll der Block in den kommenden Tagen wieder seine maximale Leistung erreichen.

Seit dem 11. Juni des vergangenen Jahres war der Produktionsblock für Wartungsarbeiten außer Betrieb. EDF hatte den Reaktorblock im November bereits vor anstehenden Reparaturen wieder hochfahren wollen – die französische Behörde für nukleare Sicherheit (ASN) hatte dem aber eine Absage erteilt. Sie war der Ansicht, dass Cattenom 1 noch nicht in dem notwendigen risikofreien Zustand war, um eine Inbetriebnahme des Blocks zu rechtfertigen. Zuvor hatte u.a. Greenpeace Luxemburg vor dem EDV-Vorhaben gewarnt.

Rohrleitungen ausgetauscht

Da der Reaktorblock zu denen gehörte, die von Spannungsrisskorrosion an Rohren des Notfallkühlsystems betroffen waren, wurden in der Zwischenzeit Reparaturen durchgeführt. «Zahlreiche Schweißnähte und Rohrleitungsabschnitte wurden mit Ultraschall oder Röntgenaufnahmen begutachtet und zwei Rohrleitungsabschnitte wurden ausgetauscht», so EDF in der aktuellen Mitteilung. Zudem wurde ein Drittel des im Reaktor enthaltenen Brennstoffs ausgetauscht.