Kernkraftwerk: Cattenom 4 ist wieder in Betrieb

CATTENOM – Zwei von vier Reaktorblöcken in Cattenom hängen seit vergangener Nacht wieder am Stromnetz. Die beiden anderen werden noch repariert.

Die Hälfte der vier Reaktorblöcke in Cattenom hängt wieder am Netz. Editpress

Der seit Februar abgeschaltete Reaktorblock Nummer 4 des Atomkraftwerks in Cattenom ist wieder in Betrieb. Die entsprechende Pressemitteilung des Betreibers Electricité de France (EDF) hat der Rettungsdienst CGDIS am Freitag weitergeleitet. Demnach ist der Block in der Nacht auf Freitag wieder ans Netz gegangen «und trägt nun zur Stromerzeugung in diesem Winter bei», so EDF. Maximale Leistung werde der Reaktorblock in den kommenden Tagen erreichen.

Seit Block 4 zur jährlichen Wartung außer Betrieb gesetzt worden war, seien «ein Drittel des Brennstoffs im Reaktor ausgetauscht und mehr als 12.000 Wartungsarbeiten und Materialänderungen zur Verbesserung der Sicherheit der Anlage durchgeführt» worden. Nachdem in verschiedenen Kernkraftwerken Korrosion in Leitungen der Notfallkühlung festgestellt worden war, sind in den vergangenen Monaten auch in Cattenom die Reaktorblöcke untersucht worden. In Block 4 konnten bei den Untersuchungen keine derartigen Spuren gefunden werden.

Cattenom 1 und 3 noch in Reparatur

Neben dieser Produktionseinheit ist nach wie vor der zweite Reaktorblock in Betrieb. Bei den anderen beiden Blöcken müssen noch die Reparaturarbeiten wegen Korrosionsspuren fortgesetzt werden. Die französische Behörde für nukleare Sicherheit (ASN) hat dem Hochfahren des Reaktorblocks 1 vor dessen Reparatur erst kürzlich eine Abfuhr erteilt. «In der Produktionseinheit 3 wird die Phase der Wiedermontage und des Schweißens neuer Rohrleitungsabschnitte fortgesetzt, in der Produktionseinheit Nr. 1 beginnen die Teams mit den Arbeiten an zwei Schweißnähten», heißt es zum Stand der Dinge in der aktuellen EDF-Mitteilung.