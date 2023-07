Atomkraftwerk: Cattenom 4 wieder am Netz – sicherheitsrelevantes Ereignis in Block 2

In der Produktionseinheit 2 des Kernkraftwerks in Cattenom ist vergangenen Sonntag ein sicherheitsrelevantes Ereignis festgestellt worden: Ein Fehler war zu spät aufgefallen. Die entsprechende Mitteilung des Betreibers EDF von Donnerstag hat der Rettungsdienst CGDIS zur Verfügung gestellt.

«Ein Drucksensor im Schmierkreislauf der Pumpe funktionierte aufgrund der falschen Position eines Ventils, dessen Druck er messen soll, nicht richtig», so die Erklärung, «die Pumpe wurde daraufhin als nicht verfügbar betrachtet, was nach den technischen Betriebsspezifikationen in dem Zustand, in dem sich der Reaktor seit dem 5. Juli befand, nicht zulässig war.» Der Fehler sei behoben worden.