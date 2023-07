Defekt: Cattenom-Reaktor erneut vom Stromnetz getrennt

Es war ein kurzes Intermezzo: Einen Monat ist es her, dass der vierte Atommeiler des grenznahen Kernkraftwerks in Cattenom nach einem Defekt am Haupttransformator des Blocks ein paar Tage vom Netz getrennt worden war. Der Rettungsdienst CGDIS informiert am Mittwoch darüber, dass derselbe Block wieder abgekoppelt wurde. «Ein Defekt an einem Nebensystem der Turbine», erklärt der Betreiber EDF-CNPE in seiner weitergeleiteten Nachricht diesmal.