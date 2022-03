AKW-Betreiber plant : Cattenom soll bis 2052 am Netz bleiben

CATTENOM – Teile des umstrittenen Atomkraftwerks in Lothringen können noch 40 Jahre laufen. Das jedenfalls plant der Betreiber des grenznahen Meilers EDF.

Wenn es nach dwen Wünschen des AKW-Betreibers EDF geht, läuft der vierte Reaktor in Cattenom, der im Jahr 1992 in Betrieb genommen wurde, bis 2052. AFP

Cattenom ist am Mittwoch in aller Munde: Während Jean-Claude Juncker und Saarlands Ministerpräsidentin Annegret Kram-Karrenbauer bei einem Treffen Aufklärung über einen Störfall Mitte Januar im lothringischen Meiler fordern, erläuterte der Betreiber des AKWs seine Zukunftspläne. Der französische Stromkonzern will die Atomanlage noch länger als bis 2050 betreiben.

«Wir haben die Anlagen in Cattenom bedeutende Summen investiert, um die Produktion zu modernisieren», erklärte Stéphane Dupré-La-Tour bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2011 am Mittwoch. Die Investitionen dürften laut des Betreibers EDF eine Laufzeit von 60 Jahren ermöglichen. Damit würde der vierte Reaktor, der im Jahr 1992 in Betrieb genommen wurde, bis 2052 laufen. Der Plan sei bereits allen Lokalpolitikern vorgestellt worden, die – mit Ausnahme der Grünen – die Laufzeit von 60 Jahren unterstützen.

Störfall im Januar

Als Bilanz des Jahres 2011 hob der AKW-Chef die Sicherheit des Meilers hervor, der bei den Stresstest nach der Atomkatastrophe von Fukushima, «zufriedenstellende Ergebnisse» erzielt hatte, wie Dupré-La-Tour betonte. Bei einer Inspektion Ende 2011 waren jedoch Mängel an Leitungen entdeckt worden, die zu Kühlbecken führen. Diese Fehler seien seit Beginn der Bauarbeiten in Cattenom bekannt und am Anfang des Jahres behoben worden.

Am 18. Januar 2012 war es zu einem Störfall im Meiler in Cattenom gekommen, dem siebtgrößten der Welt. Diesen Zwischenfall, den schwersten seit 2004, hatte die französische Atomaufsicht erst drei Wochen später auf Stufe 2 der Zwischenfälle eingestuft hatte.