De Panne : Cavendish holt sich die zweite Etappe

Der frühere Straßenweltmeister Mark Cavendish hat die zweite Etappe der Rundfahrt Drei Tage von De Panne gewonnen.

Am Ende der 204 Kilometer von Oudenaarde nach Koksijde setzte sich der britische Sprintspezialist am Mittwoch im Massenspurt gegen die beiden Italiener Elia Viviani und Francesco Chicchi durch. Arnaud Démare übernahm das Weiße Trikot des Gesamtführenden von Peter Sagan, der wenige Kilometer vor dem Ziel in der Spitzengruppe abgehängt wurde.