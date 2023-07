Luxemburg: CBD-Läden dürfen nun doch Cannabissamen verkaufen

Das neue Gesetz, das Ende Juni verabschiedet wurde, wird am Freitag in Kraft treten.

Am gestrigen Montag ist die Ende Juni verabschiedete neue Cannabis-Gesetzgebung im Amtsblatt veröffentlicht worden. Wie es das Verfahren vorsieht, wird es vier Tage später in Kraft treten. Ursprünglich sollte der Verkauf der Samen nur online oder im Ausland möglich sein, das neue Gesetz soll es nun doch jedem CBD-Laden in Luxemburg ermöglichen, wie das Justizministerium auf L'essentiel-Nachfrage bestätigt. Jedoch müsse die gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnung einbehalten werden.