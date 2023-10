Auf Einladung von Handelskammer-Hauptgeschäftsführer Carlo Thelen (Mitte) treffen am Mittwoch Politik- und Wirtschaftvertreter zur 20. Deutsch-Luxemburgischen Wirtschaftskonferenz auf dem Kirchberg zusammen.

Während vor allem junge Menschen ChatGPT & Co. schon für ihre Zwecke zu nutzen wissen, tun sich viele Unternehmen noch sehr schwer mit Künstlicher Intelligenz. Vor allem im «alten» Europa, sind sich die Teilnehmer der am heutigen Mittwoch in der Chambre de Commerce (CC) stattfindenden Deutsch-Luxemburgischen Wirtschaftskonferenz einig. Im Mittelpunkt des Treffens von Politik- und Wirtschaftsvertretern stehen die Themen Datenwirtschaft und -Sicherheit.