Luxemburg: CDGIS befreit Bewohner aus berennendem Haus

In der Nacht zum Mittwoch ist in einem Christnacher Wohnhaus ein Brand ausgebrochen. Das berichtet das Großherzogliche Feuerwehr- und Rettungskorps (CDGIS) am Mittwochmorgen und hat auf den Sozialen Netzwerken Bilder des Rettungseinsatzes in der Fielserstrooss veröffentlicht.