Berlin : CDU-Vorstand beschließt Ausschlussverfahren gegen Maaßen

Der Ex-Geheimdienstchef war wegen seiner extremen politische Positionen in die Kritik geraten. So hatte er in einem Tweet behauptet, Stoßrichtung der «treibenden Kräfte im politischen-medialen Raum» sei ein «eliminatorischer Rassismus gegen Weiße». In einem Interview sprach der 60-Jährige von einer «rot-grünen Rassenlehre».