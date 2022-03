Computermesse in Hannover : CeBIT lockt Luxemburger Unternehmen an

LUXEMBURG - An diesem Dienstag startet in Hannover die Hightech-Messe CeBIT. Immer mehr Luxemburger Unternehmen interessieren sich für das weltgrößte Treffen der IT-Branche.

Zwei Messebesucherinen spielen am Montag mit der Konsole W.A.V.I Xtion der Firma ASUS auf dem Messegelände in Hannover. Vom 01.-05.03.2011 werden auf der Computermesse CeBIT mehr als 4 200 Unternehmen aus rund 70 Ländern ihre Produkte präsentieren.

«Der Anteil der an der CeBIT teilnehmenden Unternehmen aus dem Ausland wächst», sagt Hartwig von Saß, Presseleiter der Deutschen Messe AG, auf Anfrage von L'essentiel Online. Auch Luxemburg ist in diesem Jahr wieder bei der CeBIT in Hannover dabei. 17 Unternehmen aus dem Großherzogtum stellen bei dem weltweit wichtigsten Ereignis der internationalen Informationstechnologie- und Telekommunikations-Branche aus.

Dabei stammen laut von Saß die meisten luxemburgischen Unternehmen aus dem Telekommunikationsbereich. Eines davon ist ASTRA Broadband Services, das Tochterunternehmen von Sattelitenbetreiber SES ASTRA. Die Firma mit Sitz in Betzdorf bietet Internetzugänge über Satellitentechnik; 2010 erzielte die Gruppe rund 1 736 Milliarden Euro Umsatz. «Die Messe passt zu unserer Unternehmensphilosophie», erklärt Markus Payer, SES-Pressesprecher. «Es gibt viele weiße Flecken auf der Landkarte, in denen noch keine DSL-Verbindung vorhanden ist. Mit unserem satellitengestützten Internetzugang wollen wir das ändern.»

Interesse aus der Industrie

Doch nicht nur Unternehmen der IT-Branche interessieren sich für die Hightech-Messe. Auch Industriebetriebe wie etwa Ceratizit in Mamer fahren jedes Jahr zur CeBIT. Die internationale Gruppe ist in mehr als 50 Ländern vertreten und bietet Hartstoffprodukte für Verschleißschutz und Zerspannung an.

Claude Kemmer, zuständig für Systemverwaltung bei Ceratizit, besucht seit 13 Jahren die CeBIT in Hannover: «Auch als Industrieunternehmen müssen wir den IT-Bereich abdecken. Wir müssen am Ball bleiben und wissen, was dort passiert.» Immerhin verzeichnet die IT-Branche in der EU 2011 ein Umsatzwachstum von 1,7 Prozent.

19 Unternehmen besichtigen

Dieses Jahr nimmt Kemmer an einer Gruppenbesichtigung teil, die die luxemburgische Handelskammer für Firmen aus dem Großherzogtum organisiert. Im Rahmen eines eintägigen Besuchs bietet die Handelskammer einen Flugtransfer zur CeBIT nach Hannover und Begleitung für Firmen vor Ort an.

19 Unternehmen nehmen an diesem Donnerstag am Ausflug teil, wie Sabrina Aksil von «Enterprise Europe Network-Luxembourg» berichtet.

«Kunden persönlich kennenlernen»

Für einige Unternehmen ist die Teilnahme an der IT-Messe allerdings eine Premiere. B-Tel, der internationale Großhändler von Mobiltelefonen, Multimedia- und Unterhaltungselektronik aus Grevenmacher, stellt zum ersten Mal bei der CeBIT aus. Die Firma hat sechs Mitarbeiter und erzielte 2010 elf Millionen Euro Umsatz.

«Weil wir Telefone und Internet verkaufen, hat das zur Folge, dass wir unsere Kunden nicht sehen. Bei der Messe haben wir die Möglichkeit, unsere Kundschaft persönlich kennen zu lernen», sagt Heinz-Dieter Becker, administrativer Geschäftsführer von B-Tel.

Irina Figut/L'essentiel Online

CeBIT in Kürze Die CeBIT 2011 startet an diesem Dienstag in Hannover. Mehr als 4 200 Unternehmen aus 70 Ländern stellen ihre Produkte und Neuentwicklungen auf der Computermesse aus. Damit stieg die Zahl der Teilnehmer im Vergleich zum Vorjahr (4 150) leicht. Die Stände aller Aussteller belegen insgesamt 20 Messehallen. Mehr als 300 000 Besucher und 100 internationale Delegationen aus Politik und Wirtschaft werden auf dem Messegelände erwartet, es gibt über 1 000 Foren und Vorträge. Das Leitthema der Messe ist 2011 das sogenannte Cloud Computing, also die Verlagerung von IT-Leistungen aus den Rechenzentren der Unternehmen ins Internet. Neu ist die Einteilung des Programms in die vier Sparten «Pro» (Geschäftskunden), «Gov» (öffentliche Hand), «Lab» (Forschung) und «Life» (Privatnutzer). CeBIT, von Dienstag, 1. März bis Samstag, 5. März Täglich von 9 bis 18 Uhr Tickets: Tageskarte im Vorverkauf 34 Euro; Dauerkarte im Vorverkauf 77 Euro; Tageskarte an den Tageskassen 39 Euro; Dauerkarte an den Tageskassen 87 Euro; ermäßigte Tageskarte für 18 Euro.