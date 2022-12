WM 2022 : Cédric räumt den Hauptpreis beim «L'essentiel»-WM-Tippspiel ab

DIFFERDINGEN – Anlässlich der Fußballweltmeisterschaft in Katar hat L'essentiel wieder sein traditionelles Tippspiel veranstaltet. Hier sind die Gewinner.

Die Preise wurden an die drei Bestplatzierten verteilt.

Cédric Martignon aus dem französischen Nieder-Rentgen ist der große Gewinner des WM-Tippspiels bei L'essentiel. Am Donnerstag hat er seinen Preis entgegengenommen: Einen Hyundai Ioniq 5 Core, den Autopolis zur Verfügung stellt. «Ich hatte keine besondere Strategie», verriet er, «ich habe einfach nur versucht, ein Gefühl für die Spiele zu bekommen.»

Zweitplatzierter der Tipp-Runde ist Maxime Amatucci aus Ottingen in Frankreich. Er hat einen 55-Zoll-Smart-TV Samsung Neo QLED 4K und ein JBL Bar 5.1 Surround-Heimkino von Media Markt gewonnen. Auf dem dritten Platz landete der Belgier Valentin Tarnus aus Virton, der sich über ein PACO-Ecksofa von Conforama freuen darf. Übrigens: Maximes Tochter Inès hatte 2018 den zweiten Platz in unserem Tippspiel belegt. Der gute Riecher für Fußball scheint in der Familie zu liegen.