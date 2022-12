Schockdiagnose: Céline Dion leidet an unheilbarer Krankheit 

Die «My Heart will go on»-Interpretin leidet an einer seltenen unheilbaren Krankheit.

Die Krankheit führe dazu, dass sich ihre Muskeln mehr und mehr verkrampfen . «Diese Krämpfe schränken mich in meinen alltäglichen Bewegungen mehr und mehr ein, ich habe Probleme beim Gehen und kann meine Stimmbänder nicht mehr so belasten, wie ich es gewohnt bin.» Aus diesen Gründen müsse sie ihre anstehende Europa-Tour, die im Februar 2023 hätte starten sollen, absagen. «Es tut weh, euch das sagen zu müssen», so Céline.

«Zu singen ist das, was ich am meisten liebe. Ich vermisse es, auf der Bühne zu stehen und zu performen. Ich gebe immer 100 Prozent bei meinen Shows, aber in meiner aktuellen Verfassung geht das leider nicht.» Trotz der harten Botschaft an ihre Fans zeigt sich die «My Heart will go on»-Interpretin zuversichtlich: Sie werde sich jetzt auf ihre Gesundheit fokussieren und die Hoffnung auf ein Bühnen-Comeback nicht aufgeben.