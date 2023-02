Luxemburg: Cenaro-Kunden kämpfen um ihr Recht und ihr Zuhause

Bei EuroCaution seien etwa 90 Prozent der Akten eingegangen. Die Versicherungsgesellschaft bürgt für 12 Cenaro-Projekte, was etwa 100 Familien entspricht, erklärt der CEO Alessandro Rizzo. «Einige entschieden sich vielleicht, die Garantie nicht in Anspruch zu nehmen, weil sie alleine fertig werden wollten oder weil sie kein Interesse an einer Rückzahlung hatten», so Rizzo. Dabei obliegt es dem Versicherungsunternehmen, je nach Fortschritt der Baustelle zu entscheiden, ob die Arbeiten abgeschlossen werden oder der bereits gezahlte Anteil zurückgezahlt wird, was vier der zwölf Projekte betreffe.