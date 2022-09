Alarmbereitschaft: Cessna stürzt in Ostsee – zuvor stiegen deutsche Kampfjets auf

An dieser Stelle in der Ostsee ist die Cessna abgestürzt.

Ein Privatflugzeug ist auf dem Weg von Spanien nach Köln in die Ostsee gestürzt. Laut Flightradar soll es sich um eine Cessna handeln.

Das Kleinflugzeug mit der Flugnummer OE-FGR war in der südspanischen Stadt Jerez gestartet, laut «Dagens Nyheter» sollte es in Köln landen. Doch kurz hinter der iberischen Halbinsel brach der Kontakt ab. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, flog die Maschine trotzdem in einer geraden Linie durch Frankreich weiter.