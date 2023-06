Jahresbericht: CFL gesteht «unbefriedigende Pünktlichkeit» ein

Die Luxemburger Eisenbahngesellschaft hat am Montag ihre Bilanz des vergangenen Jahres vorgestellt und musste sich ein ernüchterndes Fazit eingestehen: «Eine unbefriedigende Pünktlichkeit der Züge». Vergangenes Jahr seien demnach lediglich 90,5 Prozent der Züge pünktlich angekommen, davon 92,7 Prozent in der ersten und 88,6 Prozent in der zweiten Jahreshälfte.