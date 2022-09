Luxemburg : CFL verschiebt für Montag geplante Tunnel-Öffnung – um drei Monate

KAUTENBACH – Der Pendler-Horror geht in eine neue Runde. Nachdem Geröllmassen die Gleisen rund um den Schieburg Tunnel unter sich begraben haben, teilt die CFL heute mit, dass die Sanierungsabreiten mehr Zeit in Anspruch nehmen werden als ursprünglich erwartet.

Noch am Montag dieser Woche hatte die CFL Pendler der Linie 10 hoffen lassen, dass die am 20. August begonnenen Wartungsarbeiten im Schieburg-Tunnel trotz des Erdrutsches vergangene Woche planmäßig am kommenden Montag beendet sein könnten. Doch nun die Hiobsbotschaft. Am Freitag-Nachmittag erklärte die CFL per Pressemitteilung, dass sich das Ende der Bauarbeiten vom 5. September um über drei Monate auf den 11. Dezember verschiebt – also zum Fahrplanwechsel für das neue Jahr.