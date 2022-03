Belgien : CFL-Zug streikt – Passagiere gehen Schienen entlang

LUXEMBURG/ARLON – Auf der Bahnstrecke nach Arlon hat sich eine Panne der CFL ereignet. Die Passagiere mussten aussteigen und neben den Schienen warten.

Das technische Problem trat kurz nach 20 Uhr auf: Ein von Luxemburg Richtung Arlon fahrender CFL-Zug hat am Mittwochabend kurz hinter der Staatsgrenze gestreikt. Wie Fotos eines Leser-Reporters zeigen, mussten die Passagiere den defekten Zug verlassen und neben den Schienen warten.

«Wir mussten 50 Meter neben den Schienen gehen, um in einen anderen Zug umzusteigen», erzählt Olivier, einer der betroffenen Passagiere. Der Zug kam letztlich erst mit 2,5-stündiger Verspätung in Arlon an. «Es gibt seit Jahren Probleme auf dieser Bahnlinie. Es wird immer schlimmer. Morgen nehme ich wieder das Auto.»