Luxemburg : CGDIS im Dauereinsatz – vier Unfälle, sechs Verletzte in einer Stunde

LUXEMBURG – Vier Verkehrsunfälle haben sich am Dienstagmorgen auf Luxemburgs Straßen ereignet – und das in kurzer Zeit.

Die Rettungskräfte in Luxemburg hatten am Dienstagmorgen alle Hände voll zu tun. Zwischen 6.46 Uhr und 7.51 Uhr – also in rund einer Stunde – sind gleich vier Unfälle passiert, bei denen jedes Mal Menschen verletzt wurden. So ist um 6.46 Uhr in Heiderscheidergrund, im Norden des Großherzogtums, ein Motorradfahrer gestürzt und hat sich verletzt, wie der Rettungsdienst CGDIS berichtet.