CGDIS: Kneipen-Lagerraum in Esch von Feuer verwüstet

Gegen 5.20 Uhr hat es am heutigen Dienstagmorgen in der Rue de Belval in Esch/Alzette in einem Lagerraum eines Cafés gebrannt. «Hätten die Flammen das Café erreicht, wären alle Häuser in Flammen aufgegangen», berichtet der Sprecher des nationalen Rettungskorps CGDIS. Der Brand war im hinteren Teil des 30 Meter langen Raums ausgebrochen. Gegen 7 Uhr hätten die 40 Feuerwehrleute vor Ort die Flammen unter Kontrolle gebracht. Verletzte habe es den Behörden zufolge keine gegeben.