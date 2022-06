Luxemburg : CGDIS meldet sechs Verletzte bei mehren Unfällen am Donnerstagabend

LUXEMBURG – Donnerstagabend sind im Großherzogtum gleich mehrere Unfälle passiert, bei denen jedes Mal Personen verletzt wurden.

24 Minuten später sind auf de CR102 in Keispelt zwei Autos kollidiert, eine Person wurde verletzt. Gegen 19 Uhr wurde ein Radfahrer von einem Auto in der Rue de Bonnevoie in Bonneweg in der Hauptstadt angefahren. Etwa zur gleichen Zeit stießen auf dem Boulevard Patton im Stadtteil Pulvermühle zwei Autos zusammen, wobei eine Person verletzt wurde.